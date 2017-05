MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL, JOVEM VÍTIMA DE ACIDENTE NA AV. MONSENHOR ALOÍSIO PINTO

O jovem identificado por Sivone, residia no distrito de Padre Linhares, em Massapê, veio a óbito após sofrer um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, dia 18, na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, em Sobral.





O rapaz acabou se envolvendo em um acidente com outra moto que era pilotada por um mototaxista, a vítima que conduzia a moto Fan preta, com placa da cidade de Massapê, foi socorrido mas infelizmente veio a óbito momentos após dá entrada no Hospital Santa Casa. O mototáxi continua recebendo os tratamentos devidos. Estamos no aguardo da identificação da vítima.