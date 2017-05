Morre soldado baleado em tentativa de assalto

Este foi o segundo militar baleado em 24 horas.

Um soldado da Polícia Militar morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto, nesta quarta-feira (3), no bairro Ellery, em Fortaleza.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Gledson Matias (37), foi lesionado à bala por um suspeito que estava em uma motocicleta de cor branca. O PM foi socorrido por familiares e faleceu no Hospital Distrital Doutor Evandro Ayres de Moura, o Frotinha do Antônio Bezerra.





Um sargento da Polícia Militar disse ao Cidade Alerta Ceará que Francisco não ofereceu resistência ao assalto. Ao ser abordado, entregou o celular.





Equipes das forças de Segurança Pública do Estado do Ceará realizam diligências no sentido de capturar os suspeitos. Equipes da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) estão em campo investigando o fato.





O policial militar estava lotado na 2º Companhia do 7º Batalhão em Nova Russas, mas estava de folga nesta quarta. O soldado ingressou na Polícia Militar do Estado do Ceará no dia 08 de setembro de 2010. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social reconheceu “os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelo soldado Francisco Gledson Matias e não medirá esforços para prender o responsável pela sua morte. A Secretaria da Segurança e suas vinculadas, em especial a Polícia Militar, lamentam a perda de um integrante das forças de segurança e se solidariza com os familiares e amigos do militar”.





Este foi o segundo policial baleado esta semana. Na terça-feira (2), um militar reagiu a uma tentativa de assalto no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. Um dos suspeitos foi preso horas depois e um segundo homem foi preso durante a noite, ao buscar atendimento em uma unidade de saúde na Messejana, em Fortaleza.