Mortes por chikungunya no Ceará sobem para 14

Em boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (26), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) confirmou seis novas mortes por chikungunya. Com a atualização dos dados, o Ceará chega a 14 mortes por causa da doença em 2017.





As mortes ocorreram em Fortaleza (11), Beberibe (1), Caucaia (1) e Pacajus (1). Em todo o ano de 2016, foram registrados no estado 31.482 casos da doença. A capital ainda tem ainda 50 casos de óbito em investigação, segundo o boletim.





Em 2017, o Ceará já tem 20.515 casos de chikungunya confirmados. Desses, 13.428 estão na Capital. A Regional III possui o maior número de casos confirmados, com 2.993, seguida pelas Regionais IV e V, com 2.674 e 2.248 respectivamente. O Montese é o bairro com o maior número de casos confirmados da doença, com 553 confirmações.





Dos casos da enfermidade, 66,9% das pessoas estão nas faixas etárias entre 20 e 59 anos, sendo o sexo feminino predominante em todas as faixas etárias à exceção das idades até 14 anos.





Os casos confirmados de dengue no Estado chegam a 9.047. A doença matou três pessoas. Já os casos notificados de Zika chegam a 1.494, sendo 144 confirmados.