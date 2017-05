Mulher é presa oferecendo celular roubado em site de vendas

Acusada foi autuada em flagrante por receptação e o telefone foi devolvido ao proprietário.

Uma ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Quixeramobim, resultou na prisão em flagrante, por receptação, de uma mulher. A ofensiva ocorreu após a vítima do roubo reconhecer seu celular sendo oferecido em um site de vendas.





Alyne Martins de Lima (19), sem antecedentes criminais, foi capturada na última sexta-feira (05), na Rua Paulo Sarasate no bairro Pompeia, em Quixeramobim. Com ela foi apreendido o celular da vítima, que foi subtraído no mês de março deste ano durante uma festa em um clube da cidade. Em depoimento, Alyne afirmou que recebeu o celular de um adolescente, mas não sabia que o mesmo era produto de roubo. Porém mesmo sem saber a procedência do aparelho telefônico, ela o colocou a venda em seu perfil. Ela afirmou ainda que comprou o aparelho por R$ 300,00. Alyne foi autuada em flagrante por receptação e o telefone foi restituído ao proprietário.





Denúncias





A população da região pode ajudar a Polícia denunciando a prática criminosa que tem conhecimento. Para fazer denúncias, basta mandar informações via whatsapp ou ligar através do número (88) 99970 - 6446. O sigilo é garantido.