Nome de Ex-BBB é envolvido em suposto esquema de tráfico

Um perfil falso nas redes sociais usava o nome de Mayara Motti meninas e oferecia convites para festas no exterior.

Mayara Motti procurou a polícia no final de semana para esclarecer um caso perigoso, em que ela pode estar envolvida indiretamente. Na 16ª DP da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a morena prestou queixa alegando que havia um perfil fake nas redes sociais com o seu nome.





O problema é que o tal perfil pedia dados pessoais de meninas e oferecia convites para festas no exterior, segundo relato de uma moça que conversou com o usuário da rede social. A moça acabou entrando em contato com a assessoria de Mayara para reportar o acontecido.





De acordo com informações do RD1, a intenção do perfil falso pode estar relacionada ao tráfico internacional de pessoas. Mayara resolveu, então, se resguardar e denunciou o caso.