Nota de pesar do prefeito Ivo Gomes

Foi com profundo pesar que recebi a notícia da morte do cantor e compositor sobralense Belchior. Desejo conforto aos seus familiares, amigos e fãs.





Acabei de decretar luto oficial de três dias no município de Sobral e informo que a Prefeitura está acompanhando todo o translado do corpo do cantor para a cidade. Em breve, informaremos os locais e horários do velório e do sepultamento.





Autor de mais de 20 discos, o sobralense deixa seu legado artístico e cultural para o Brasil e para mundo, com composições que marcaram décadas nas vozes de grandes artistas brasileiros. O povo sobralense se orgulha do seu filho ilustre.





Ivo Ferreira Gomes

Prefeito de Sobral