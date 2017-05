O Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol) lamenta profundamente o falecimento do inspetor José Edson de Sena, que atuava no 3º DP. Apresentamos nossas condolências aos familiares e amigos nesta hora de profundo pesar. Informamos que o velório acontece hoje (19), na funerária Paz Eterna (Avenida Barão de Studart, 2780), a partir das 18h. O enterro ocorre amanhã (20), no cemitério Parque da Paz, às 17h.

