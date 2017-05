Ônibus universitário de Ubajara é apreendido pela PRF de Tianguá

Na manhã dessa terça-feira (30), os universitários de Ubajara passaram por momentos de constrangimento e desrespeitos depois que o ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Os alunos ficaram no acostamento enquanto aguardavam outro veículo para busca-los.





De acordo com os estudantes, o veículo parou de funcionar na BR 222, subida da Serra da Ibiapaba por causa falta de combustível. Logo em seguida, uma viatura da PRF chegou ao local e percebeu irregularidades no ônibus, documentação atrasada, bancos deteriorados e alguns sem cinto de segurança. Constatando que o automóvel não tinha condições de trafegar com passageiros, logo foi apreendido.





O ônibus já havia sido utilizado na noite anterior para levar os universitários até a cidade de Sobral. De acordo com um universitário, no Sítio Taboca, ele apresentou problemas para dar partida, mas mesmo assim seguiu viagem.





Segundo a assessoria da Prefeitura de Ubajara, o veículo parou de funcionar devido a uma pane elétrica e que no momento da apreensão, havia combustível suficiente no transporte escolar.





Fonte: Ubajara Notícias