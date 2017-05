Opção Tasso ganha força dentro do Congresso para ser o substituto de Temer

Michel estaria discutindo com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, os termos para deixar o cargo.

A prisão nesta terça-feira (23) do assessor especial de Michel Temer, o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, e a entrega de R$500 mil da propina paga pela JBS ao deputado Rodrigo Rocha Loures fragilizou demais a permanência do presidente no Planalto.





Temer estaria discutindo com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, os termos de sua renúncia. Ele quer a garantia que não será preso. Cumprido esse compromisso, Temer topa entregar sua carta abdicando de continuar na Presidência da República.





A renúncia de Temer é dada como certa no Congresso. Hoje, o nome que mais ascende na preferência da classe política e dos empresários brasileiros é do presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati.





Tasso resistia a ser eleito presidente interino por um ano e sete meses de mandato. Mas, acabou convencido e mudou de opinião nas últimas 24h, admitindo, ainda de modo tímido, concorrer nas eleições indiretas, se essa for a vontade do Congresso brasileiro.





O que mais pesa a seu favor é o respaldo do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Tasso e Eunício estão aliados na defesa dos interesses do Brasil.