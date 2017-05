Operação prende bandido envolvido na morte de PM durante tentativa de assalto

O suspeito foi localizado pelas polícias Civil e Militar escondido em uma casa, no bairro Pirambu. Autoridades tentam prender o restante da quadrilha.

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, na noite desta segunda-feira (29), resultou na prisão de um dos bandidos suspeitos de envolvimento na morte de um PM durante tentativa de assalto a uma garagem de ônibus, em Fortaleza.





A operação envolveu agentes da Coordenadoria de Inteligência Policial (CIP), inspetores e delegados da 11ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o apoio de patrulhas do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





O suspeito preso foi identificado como Narciso Silveira Rodrigues, 29 anos, que já possui antecedentes criminais. Ele foi localizado após uma vigilância (campana) montada ainda na tarde de segunda-feira pelos agentes da CIP. O suspeito estava escondido em uma residência na Rua São Raimundo, no bairro Pirambu, na zona Oeste da Capital.





Do local da prisão, Narciso foi encaminhado à sede da DHPP onde está sendo autuado em flagrante. Através dele, a Polícia espera chegar aos demais envolvidos no assassinato do sargento PM Izidório de Paiva Alves, 57 anos.





O militar, que era da Reserva Remunerada da PM e trabalhou durante anos como armeiro, foi morto na manhã de domingo passado (28), quando trabalhava na segurança da garagem da empresa de ônibus Via Metro, localizada na Rua das Palmas, no bairro Planalto Cidade Nova, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Filmado





Câmeras do sistema de segurança eletrônica filmaram toda a ação da quadrilha armada. Um dos bandidos invade a garagem no momento em que um funcionário entra para iniciar seu expediente. Os comparsas vêm logo atrás, mas encontram o portão travado e não conseguem invadir o local. Passam, então, a atirar contra o portão e contras Câmeras.





Do lado de dentro da garagem, o bandido que conseguiu entrar usa o funcionário como refém e atira contra os funcionários que estão na guarita de segurança. Um dos tiros atinge o peito do sargento Izidório e cai morto no local. Em seguida, o atirador sobre no telhado, pula para o lado da rua e foge com os comparsas sem conseguir roubar nada da empresa.