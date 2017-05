OPORTUNIDADE: Santa Casa de Sobral lança Edital para seleção de Jovem Aprendiz

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE, em parceria com a Educação Permanente em Serviço, vem informar aos interessados a abertura do Edital para seleção para Jovem Aprendiz 2017. Os prazos e requisitos definidos para o processo são os seguintes:





1. OBJETIVO





O presente edital tem como objetivo selecionar jovens entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três) anos, para trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de Sobral como Jovem Aprendiz.





2. PERFIL DESEJADO





Desejam-se para a função, jovens entre 18 (dezoito) e 23 (vinte e três) anos, que já tenham concluído o Ensino Médio ou estejam em conclusão, com disponibilidade nos turnos manhã e tarde. Possuir bom relacionamento interpessoal, boa comunicação verbal e escrita, habilidade para adaptação ao ambiente organizacional e normas, habilidade para trabalho em equipe, senso de organização, comprometimento, flexibilidade, dinamismo, criatividade, e atenção concentrada. Ter conhecimento em informática básica (Word, Excel, Internet, e-mail).





3. DAS INSCRIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS





Estarão abertas as inscrições gratuitas no período de 03 a 04 de maio de 2017 até às 23h59min do dia 04 de maio de 2017, online, através do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO que estará disponível na página do edital.





Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o site da Santa Casa stacasa.com.br , através de um formulário específico para a realização desta seleção, onde se encontra na página próprio edital. O mesmo receberá um e-mail de confirmação de inscrição que deverá ser entregue na primeira fase da seleção.

O processo seletivo estará aberto a candidatos que tenham entre 18 (dezoito) a 23 (vinte e três) anos, que já tenha concluído o Ensino Médio ou esteja em conclusão.





4. DAS VAGAS ESTABELECIDAS





As vagas serão preenchidas de acordo com a aprovação do candidato no processo seletivo e conforme a necessidade da Empresa. A validade do processo seletivo será de três meses a partir da data de publicação. Serão admitidos os candidatos que estejam de acordo com os pré-requisitos que constam no item 3.2 deste edital.





5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO





Constará de duas fases: Prova de conhecimentos Específicos e entrevista. Todas de caráter eliminatório.





5.1 PRIMEIRA FASE: Prova de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório, sendo que o local para realização de prova será divulgado no dia 10 (dez) de maio as 17h00min, através do site www.stacasa.com.br. Realizarão a segunda fase os candidatos que obtiverem, na prova teórica, nota igual ou superior a 07 (sete).





5.2 SEGUNDA FASE: Entrevista, de caráter eliminatório, que terá sua data divulgada juntamente com o resultado da primeira faça.





6. CALENDÁRIO

CALENDÁRIO DO PROGRAMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

PASSOS PERÍODO HORÁRIO LOCAL

INSCRIÇÃO 03 e 04 de maio de 2017 até às 23h59min Online site www.stacasa.com.br





Na página do próprio edital

1ª FASE: PROVA TEÓRICA Será divulgado local e data para realização da prova no dia 10/05/2017 no site Santa Casa

RESULTADO DA 1ª FASE Será divulgada a data no dia 10/05/2017 no site Santa Casa

2ª FASE: ENTREVISTA Será divulgada juntamente com o resultado da 1º fase

RESULTADO FINAL Será divulgado no dia da realização das entrevistas





7. DAS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS





7.1 O PARTICIPANTE somente poderá iniciar as provas após ler as instruções contidas na capa do Caderno de Questões e no Cartão-Resposta, observada a autorização do aplicador.





7.2 O PARTICIPANTE deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta ou azul.





7.3 Não será permitido O PARTICIPANTE levar o seu Caderno de Questões.





7.4 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas em razão de afastamento do PARTICIPANTE da sala de provas ou para preenchimento do seu Cartão-Resposta ou da Folha de Redação.





7.5 Somente será permitido ao PARTICIPANTE fazer anotações relativas às suas respostas no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.





8. DO ACESSO AO LOCAL DE PROVA





Os portões de acesso serão abertos 01 (uma) hora antes do início das provas fechando exatamente no horário programado para o início das provas que será divulgado no dia 10/05/2017. Ao chegar ao local de prova, os Participantes deverão aguardar em sala de provas até que seja autorizado o seu início, após procedimentos de verificação de segurança, sob pena de eliminação do Exame.





9. DA IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE





Para realizar as provas é obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto para a realização das provas, conforme relação abaixo de documentos aceitos:





Cédulas de identidade (RG), emitida por Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

Identificação fornecida por Ordens ou Conselhos de Classe, que, por lei, tenham validade como documento de identidade;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de Reservista;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Identidade funcional em consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006;

Em caso de perda, extravio, furto ou roubo de documento de identificação, o Participante deve apresentar o Boletim de Ocorrência com data de, no máximo, 90 dias do dia de aplicação das provas.













10. PROVAS





10.1 O PROCESSO SELETIVO





As provas contemplarão os seguintes conteúdos:





1. Matemática Financeira / Raciocínio Lógico





2. Informática Básica;





3. Português.





10.2 Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 01 (uma) hora antes do seu início. Não será permitida, sob hipótese alguma, a entrada de retardatários.





10.3 Todos os candidatos deverão portar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.





10.4 PARA TEREM ACESSO AO LOCAL DAS PROVAS, OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR, OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO E O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, POR SEREM DESTINADOS A OUTROS FINS, A CERTIDÃO DE NASCIMENTO, O TÍTULO DE ELEITOR, A CARTEIRA DE RESERVISTA E A CARTEIRA DE ESTUDANTE.





Não será permitido ao candidato copiar o gabarito durante a realização das provas.





Ao término das provas, o candidato que não devolver à fiscalização o cartão-resposta e/ou o caderno de prova será eliminado do certame.





11. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES





A Santa Casa de Misericórdia de Sobral não se responsabilizará por inscrições não processadas ou recebidas por motivo de ordem técnica de computadores, congestionamento nas linhas de comunicação, bem como outros fatores externos que impossibilitem a transferência de dados.





Ficará responsável pelo processo de seleção dos candidatos, uma comissão formada por membros do Serviço de Recursos Humanos, Serviço de Psicologia e convidados.





Não será permitido, sob hipótese alguma, o uso de celulares, pageres, calculadoras, e quaisquer outros aparelhos eletrônicos durante a aplicação das provas e entrevista.





O candidato deverá comparecer à entrevista com roupas adequadas, portando documento de identificação e confirmação de inscrição.





Caso o candidato NÃO compareça à entrevista será automaticamente DESCLASSIFICADO.





Subscrevemo-nos,





Acesse o link para fazer a sua inscrição: http://stacasa.com.br/site/edital-de-selecao-para-jovem-aprendiz-2017/





