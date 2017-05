OS BANDIDOS NÃO DÃO TRÉGUA: TOPIC é alvo de arrastão na CE entre Morrinhos e Santana do Acaraú

Assalto ocorreu na noite de terça (23), as vítimas estavam numa Topic que fazia o percurso entre Santana do Acaraú e Morrinhos, tiveram vários pertences roubados, uma mulher teria sido detida pela PM suspeita de ter relação com o crime.





Era por volta das 20h00 da última terça (23) onde um transporte alternativo TOPIC vinha da cidade de Sobral com destino a Jijoca de Jericoacoara, num determinado trecho da CE próximo a uma localidade conhecida como Assentamento, zona rural de Morrinhos, uma passageira teria solicitado para parar o veículo pois estaria próximo a seu ponto de descida.





ROUBO





No momento em que a TOPIC parou, pelo menos 2 elementos armados numa moto abordaram o veículo e anunciaram o assalto, as vítimas tiveram aparelhos de telefone celular, notebooks, bolsa e dinheiro roubados pelos acusados, que em seguida fugiram tomando rumo ignorado.





SUSPEITA DETIDA





A PM da cidade de Morrinhos, foi acionada e ao chegar ao local após as devidas apurações teria detido uma jovem identificada como Brena Kelly, de 19 anos, natural de Morrinhos e residente em Sobral, a mesma a princípio teria negado participação no crime, mas após interrogatório, segundo a polícia, ela teria apontado o nome de 2 suspeitos de terem realizado o assalto.





A jovem já possui passagem na justiça por assalto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.





O caso foi conduzido a delegacia de polícia civil em Acaraú, para ser dado prosseguimento aos procedimentos legais cabíveis.





Via Portal Vale do Acaraú