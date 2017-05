PARTICIPE: ABASTEÇA SEU CORAÇÃO

Em comemoração ao Dia das Mães, o Grupo São Domingos promove a campanha Abasteça seu Coração. A quem desejar fazer uma homenagem a sua mãe, uma cabine especial estará montada em uma loja de conveniência de um dos postos do grupo, onde qualquer pessoa pode gravar um depoimento que poderá ser compartilhado pelas redes sociais. Além do vídeo, a mãe receberá um botão de rosa em casa no próximo domingo.





Nesta quinta-feira a cabine estará no Posto São Domingos II, localizado na Av. Dom José, 1449, no Centro, nos horários de 11h às 13h e 16h às 19h. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar. A campanha é uma criação da agência sobralense Convence. Os vídeos dos depoimentos já gravados podem ser acessados no hotsite: www.gruposaodomingos.com.br/abastecaseucoracao