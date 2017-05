Pedido de impeachment de Camilo Santana é rejeitado na Assembleia Legislativa

O pedido de impeachment do governador Camilo Santana (PT) foi rejeitado nesta quinta-feira (25) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT). O pedido havia sido protocolado pelo deputado Capitão Wagner (PR).





As acusações contra Camilo são de possível crime de responsabilidade, por não ter afastado os secretários de Estado Arialdo Pinho e Antonio Balhmann, citados na delação premiada do grupo JBS, como articuladores do recebimento de R$ 20 milhões, em 2014, para a campanha ao governo do estado.





Na avaliação de Zezinho Albuquerque, a denúncia não deveria ser recebida em “face de carência de justa causa” para iniciar um processo de impeachment.





Na tarde desta quinta-feira, Capitão Wagner recorreu contra a rejeição. Assinaram o recurso contra a decisão, além de Capitão Wagner, os deputados Leonardo Araújo (PMDB), Odilon Aguiar (PMB), Fernanda Pessoa (PR) e Daniel Oliveira (PMDB).





Nesta quarta-feira (24), durante a inauguração das reformas no Hospital César Cals, Camilo Santana comentou sobre o pedido de impeachment. “Para mim, é oportunismo puro. As delações foram feitas por criminosos, é a palavra deles, mas existe a Justiça para julgar, para punir quem cometeu qualquer irregularidade. Não aceito nenhuma irregularidade no meu governo”, disse.





Fonte: Tribuna do Ceará