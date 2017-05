PM DE SANTANA DO ACARAÚ RECAPTURA FUGITIVO E APREENDE ARMA DE FOGO

Policiais Militares da cidade de Santana do Acaraú recapturaram na manhã de hoje (27), o indivíduo de nome Francisco Orilando do Nascimento, vulgo "Belon". Belon era fugitivo da Cadeia Pública do citado município.





Após o recebimento de várias denúncias anônimas, uma composição policial (Sargento Eugênio, Soldado Jackson e Soldado Oliveira) se deslocou até o bairro Pedregal 2, onde o acusado estava homiziado e portando um revólver calibre 38.





Orilando foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em seguida foi encaminhado à Cadeia Pública de Santana.

Fonte: Sobral 24 horas