Na noite de ontem, 15, uma Equipe do BPRAIO foi acionada via CIOPS para uma ocorrência de um homem em atitude suspeita pilotando uma motocicleta no Bairro Sumaré.





A composição policial conseguiu abordar o suspeito que estava pilotando uma motocicleta com queixa de roubo.





Valdenildo Araújo Vicente, 19 anos, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos necessários.





Fonte: Sobral 190