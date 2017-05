Polícia apreende cerca de 200 kg de cocaína em caminhão

Motorista foi preso e levado para a Superintendência da PF.

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde deste sábado (27), na BR­116, em Chorozinho, apreendeu cerca de 200 kg de cocaína que se encontrava em um caminhão vindo de Ji-Paraná, município do estado de Rondônia. O motorista do veículo foi preso.





O veículo foi interceptado por volta das 13h30, no km 71 BR- 116. A droga é oriunda do sul do país e tinha como destino a capital cearense. O motorista do caminhão, de 56 anos, não informou quanto receberia pelo transporte.





O material e o veículo foram levados para a Superintendência da PF, no Bairro de Fátima, em Fortaleza para que fosse realizada a pesagem da droga e os demais procedimentos. O preso irá responder pelo crime de tráfico de drogas.