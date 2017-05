Polícia Civil com apoio da Polícia Militar realiza mega operação em Sobral

Cumprindo sua função Constitucional exclusiva de investigar as infrações penais e sua autoria, a Delegacia Regional de Polícia Civil comandada pela Dra. Rita Helena Porto e Delegacia Municipal, comandada pelos delegados Dr. Alex, Dr.Marcio e Dr. Jesiel, juntamente com inspetores e escrivães, contando ainda com apoio dos Policiais Militares, realizaram uma grande operação policial hoje (04) por volta das 12:00 em Sobral. A ação policial visa combater o tráfico de drogas e demais crimes, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão nos bairros Padre Palhano, Sumaré e Serrote do Piaba. Durante a operação foram presos vários elementos, armas, drogas e munições. Foi preso também um elemento por cometer o crimes de trabalho escravo dentro de sua propriedade no Serrote do Piaba, na Fazenda dos Irmãos Coragem. Segue as prisões dos acusados:

1- APF 463/2017