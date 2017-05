POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL FAZ OPERAÇÃO NO CAIÇARA E PRENDE 5 PESSOAS

A Polícia Civil de Sobral realizou várias prisões no Residencial Caiçara na tarde de ontem (03), por voltas das 16 horas, foram presos vários elementos dentro de um apartamento, portando armas de fogo, drogas e munições. A operação foi comandada pelos Delegados Dr. Márcio, Dr. Alex e Dr. Paulo Vicente com Inspetores da Delegacia Regional e Municipal. A operação faz parte das investigações no combate a criminalidade em Sobral.





Os policiais apreenderam duas armas de fogo (dois revólveres, um revólver calibre 38 e outro calibre 32), drogas, várias munições e drogas.





Foram presos quatro acusados e um menor foi apreendido. Os presos foram identificados como: Francisco Marcílio dos Santos Marques, 29 anos; João Thales Ribeiro da Silva, 28 anos; Catarino Cícero Félix Laureano, 18 anos; Denilson Sousa Moura, 19 anos. Um menor foi apreendido.





Todos os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante e em seguida conduzidos à Cadeia Pública.



Fonte: Sobral 24 horas