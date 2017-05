POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE POR ESTELIONATO

Os Inspetores da Delegacia Regional de Sobral, através de uma investigação de fraudes, prenderam na tarde de hoje (26), por volta das 15h, um suspeito de nome Alexandre Rodrigues da Silva, natural de Tianguá, que tentava aplicar um golpe através de saques de RPV (requisição de pequeno valor) no total de R$ 23.200,00. Junto com o suspeito foram apreendidos vários documentos falsificados que comprovam a fraude que estava sendo realizada. O suspeito foi preso em flagrante pelos Inspetores da Polícia Civil e conduzido à Delegacia 24 horas, onde foi autuado em flagrante por crime de estelionato (556/2017).



O acusado estava utilizando o nome falso de Fernando Fernandes Ferreira, natural de São Domingos do Capim/PA.





A operação policial foi coordenada pela Delegada Regional de Sobral, Dra. Rita Helena.

Fonte: Sobral 24 horas