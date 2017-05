DR. IVO, MÉDICO DO TRABALHO, FOI PRESO EM FLAGRANTE POR POLICIAIS CIVIS DA DDM DE SOBRAL

Hoje (25), por volta de meio-dia, foi preso em flagrante delito pelos Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher, o Sr. Francisco Ivo de Vasconcelos, médico do trabalho, ele é acusado de ter lesionado a sua esposa, sendo assim enquadrado na Lei Maria da Penha. Logo após ser agredida, a esposa do Médico Ivo foi até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi constatado a veracidade dos fatos, e as marcas no corpo da vítima eram visíveis, sendo assim, a Delegada Dra. Adriana solicitou que os Policiais localizassem o acusado. Os POLICIAIS CIVIS saíram em diligências e quando o encontraram deram voz de prisão. Logo após a conclusão do flagrante, Dr. Ivo foi encaminhado para a cadeia pública de Sobral, onde está à disposição do Poder Judiciário. O médico já responde por outros crimes. A Polícia Civil e a Delegacia de Defesa da Mulher não medem esforços para proteger as mulheres de Sobral contra seus agressores.