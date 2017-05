POLÍCIA CIVIL DESARTICULA GRUPO QUE TRAFICAVA EM FORTALEZA E INTERIOR

As prisões aconteceram no Terminal da Messejana e em Ocara.





As Divisões de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), da Polícia Civil do Estado do Ceará, resultou na prisão de um grupo criminoso suspeito de crimes de morte e tráfico de drogas. O trabalho em conjunto, envolvendo os policiais civis das duas especializadas, iniciou após uma denúncia anônima sobre a localização da organização criminosa, que foi presa na última sexta-feira (06), no bairro Messejana e na cidade de Ocara, no Maciço de Baturité.





A ação teve início, após os agentes de segurança receberem a informação, que uma parte do grupo estaria no terminal de ônibus da Messejana, realizando a entrega de entorpecentes, que seriam levados até a cidade de Ocara. Por meio de diligências, os policiais abordaram uma mulher que aguardava a entrega do material ilícito. Ela foi presa e identificada por Maria Leiliane Fernandes Costa (29), sem antecedentes. No local, também estava um veículo conduzido Antônio Rafael Vieira da Silva (27), conhecido por “Rafinha”, que já responde por ameaça e lesão corporal dolosa. Ele também foi capturado. Com o homem, os policiais apreenderam 200 gramas de cocaína e 60 gramas de crack.





Após as prisões em Fortaleza, as equipes de policiais civis seguiram até Ocara, no intuito de prender os demais envolvidos, que seriam os destinatários da droga. No município, a Polícia foi até o imóvel onde residiam Maycon Reginaldo de Freitas do Nascimento (29), com passagens pela Polícia por contravenção penal, lesão corporal dolosa, roubo e tráfico de drogas; e Antônia Aline Mariano dos Santos (28), sem antecedentes. Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado, e 380 gramas de maconha. Ainda na cidade, os policiais prenderam uma quinta partícipe do grupo, identificada por Maria das Graças da Silva (29), sem antecedentes, que estava em posse de 33 trouxinhas de maconha.





Todo o grupo, bem como os materiais, foram encaminhados para a sede da DCTD, no bairro de Fátima. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Antônia Aline e “Rafinha” também foram indiciados por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil agora mantém as investigações, com o objetivo de identificar a participação do grupo em homicídios.