Polícia Civil desarticula grupo responsável por fabricar e vender esteroides anabolizantes na Região Norte

Uma ação desenvolvida pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), no último fim de semana (dias 20 e 21), resultou na desarticulação de um grupo responsável pela venda de esteroides anabolizantes na Região Norte do Ceará. Três homens foram presos. As prisões foram realizadas em Fortaleza, Caucaia e Sobral, na Áreas Integradas de Segurança 06, 11 e 14, respectivamente.





Conforme a delegada Patrícia Bezerra, diretora da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), a especializada investigava o grupo criminoso, há cerca de quatro meses, que atuava em Sobral e adjacências e que planejava expandir a venda dos anabolizantes para Fortaleza, uma vez que os principais grupos criminosos que agiam na Capital foram desarticulados. No último sábado (20), os policiais capturaram Luan Irwing Aragão Costa (25), sem antecedentes criminais. Os policiais civis capturaram Luan no estacionamento de um shopping no bairro Presidente Kennedy. Ele estava em um veículo Corolla, de placas HXO 2105, e no carro, os policiais apreenderam diversas ampolas de esteroides anabolizantes, que seriam comercializadas pelo suspeito.

Com a captura de Luan, os policiais seguiram até o município de Sobral onde, no domingo (21), capturaram Vicente Aragão Silva Neto (23), o "Aragão Neto", também sem antecedentes criminais, apontado nas investigações como o chefe do grupo criminoso. Ele, mesmo não possuindo nenhuma formação acadêmica, era responsável por passar as rotinas de treino e dietas alimentares para seus clientes, além de fornecer as substâncias anabolizantes e aplicá-las. Vicente foi capturado em sua residência na Rua Geovane Carneiro, 968, bairro Parque Silvana 2, em Sobral. Na residência, a Polícia localizou mais substâncias anabolizantes.





Dando continuidade às investigações e simultaneamente, a prisão de Aragão Neto, os policiais da DCTD capturaram o terceiro envolvido no grupo criminoso. Wyscley Porfírio de Menezes (27), sem antecedentes. Ele foi capturado enquanto se divertia em uma festa rave que ocorria na Lagoa do Banana, no município da Caucaia.





Ainda segundo Patrícia, Luan passou a fabricar e falsificar os produtos e comercializar na Região Norte. Ele tentava expandir o comércio para Fortaleza. "O Luan foi flagrado no momento que em iria fazer uma entrega de anabolizantes na Capital. Ele veio de Sobral deixar as substâncias aqui, porém, não imaginava que já investigávamos a ação do grupo", afirmou a delegada.





No total, a Polícia Civil apreendeu centenas de substâncias anabolizantes, além de frascos e rótulos. O trio foi conduzido para a sede da DCTD, no bairro de Fátima em Fortaleza, onde foi autuado por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, que por se tratar de crime contra a saúde pública é considerado hediondo, com pena prevista de dez a 15 anos de reclusão, além de associação criminosa. A Polícia segue com as investigações, no sentido de capturar o quarto envolvido no grupo criminoso.





Fonte: SSPDS