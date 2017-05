POLÍCIA CIVIL PRENDE TRAFICANTE COM MACONHA E COCAÍNA EM FORTALEZA

Homem já tinha outros dois procedimentos criminais por tráfico de entorpecentes.





Uma ação realizada por policiais civis do 7º DP, nesta quarta-feira (17), resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento no tráfico de drogas no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Com ele os agentes apreenderam papelotes de cocaína, trouxinhas de maconha e outros materiais utilizados para embalar o entorpecente.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Wanderson Valentim dos Santos foi preso após os policiais receberem denúncias anônimas de que ele seria responsável por negociar drogas no bairro.





Ainda segundo a Polícia, o homem já possui outros dois procedimentos criminais por tráfico de drogas. Wanderson foi encaminhado ao 7º DP, no Pirambu, onde foi autuado pelo mesmo crime.