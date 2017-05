POLÍCIA CIVIL PRENDE TRIO SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO COM HOMICÍDIOS

Uma arma de fogo e drogas foram encontradas em poder dos menores.

Uma operação desencadeada realizada na tarde desta terça-feira (30), na comunidade Portelinha, no bairro Planalto Pici, resultou nas apreensões de três adolescentes suspeitos de envolvimento em crimes como homicídio e tráfico de drogas na região. Com o trio foram apreendidas drogas e uma arma de fogo.





A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), um dos suspeitos apreendidos era investigado por ser o autor de um crime de morte, ocorrido no dia 22 deste mês, no mesmo bairro.





Ainda segundo a SSPDS, após receberem uma denúncia anônima, equipes da delegacia especializada seguiram até a Comunidade, onde realizaram a abordagem aos três menores, sendo estes de 15 e 16 anos. Um dos adolescentes portava um revólver calibre 38, municiado. Ele era investigado por ser o autor do crime que vitimou Mateus Ruan da Ponte Aguiar, de 16 anos, na Avenida Presidente Costa e Silva. Segundo a Polícia, ele não respondia a nenhum ato infracional.





No mesmo local, dois irmãos também foram apreendidos com 206 pedras de crack e 62 trouxinhas de maconha. Juntos, os dois adolescentes possuem oito passagens pela Polícia por tráfico de drogas, roubo de veículo, tentativa de roubo, receptação e crime contra a administração pública.





Os três foram encaminhados para a DCA, onde todos responderão a um ato infracional referente ao tráfico de drogas e também ao porte ilegal de arma de fogo. Além disso, o menor, que era alvo da investigação desenvolvida pela especializada, também responderá pelo homicídio. A Polícia Civil segue com as investigações, a fim de apurar a participação dos demais no mesmo crime.





Fonte: Cnews