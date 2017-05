Polícia Civil recupera carga de alimentos e produtos de limpeza

Investigações continuam, com o intuito de capturar os responsáveis pelo roubo.

Uma ação conjunta de policiais do 7º e do 17º Distritos Policiais resultou na recuperação de uma carga de alimentos e produtos de limpeza que havia sido roubada, na última quinta-feira (25), no bairro Messejana. O material foi encontrado no bairro Vila Velha, em um espaço que funcionava como um galpão.





Apesar da ação, os agentes de segurança não conseguiram capturar os criminosos.





De acordo com levantamentos policiais, o motorista e dois ajudantes de uma distribuidora foram abordados por três criminosos armados, na BR 116. Os homens estacionaram um veículo modelo Classic, de cor preta, próximo ao caminhão, e abordaram o condutor.





Os criminosos renderam os profissionais e o levaram até um local, onde a carga foi retirada do veículo. Por volta das 10h30min, as vítimas foram liberadas no Parque Jerusalém, no bairro Canindezinho. A carga estava sendo levada para abastecer um supermercado.





A Polícia Civil investiga o caso no sentido de capturar os envolvidos no crime. Há suspeitas ainda de que o local serviria para esconder veículos e objetos oriundos do crime. Toda a mercadoria foi restituída para o supermercado que receberia os produtos.





Fonte: Cnews