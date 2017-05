Polícia é chamada para tirar "gato armado com rifle" de cima da árvore

Felino estaria segurando arma enquanto repousava tranquilamente nos galhos de uma árvore, mas tudo não passou de uma simples ilusão de ótica.

Muito comum nos desenhos animados, a velha história do gato que sobe na árvore e não consegue mais descer, sendo necessário chamar a polícia ou os bombeiros para retirá-lo, já é bem conhecida. A situação, no entanto, nunca havia acontecido da forma como ocorreu em Newport, cidade do Estado de Oregon, nos Estados Unidos: os policiais foram acionados porque o gato na árvore estava supostamente segurando uma arma.





De acordo com a pessoa que fez a denúncia, o felino estaria segurando um rifle enquanto repousava tranquilamente nos galhos de uma árvore. Preocupado, o passageiro achou melhor chamar as autoridades para evitar qualquer tipo de problema.





Os policiais, no entanto, ficaram despreocupados quando receberam a imagem do "gato armado". Pela fotografia, é possível perceber que, obviamente, tudo não passou de uma simples ilusão de ótica que acabou confundido a pessoa responsável pela ligação.





A confusão aconteceu por três motivos principais: a posição do gato, suas cores e o formato do galho. Juntando tudo isso, a imagem fez parecer que o que estava à frente do felino era uma arma, quando, na verdade, não passava de um galho da árvore.

Reação da polícia





O departamento policial de Newport aproveitou a situação inusitada para fazer uma brincadeira. No Facebook, o órgão fez uma publicação com a foto do gato e um texto que tirava sarro da situação.





"Relatos de um gato armado esta manhã eram infundados. O felino foi contatado por nosso canino e foi determinado que estava em posse de um ramo não letal. O gato recebeu um aviso verbal para posar com o que poderia ser confundido como um rifle de assalto, vestindo trajes de camuflagem pobres", publicou a polícia local.





