Polícia identifica quadrilha que matou PM durante tentativa de assalto em garagem

O ataque da quadrilha foi todo filmado pelas câmeras da empresa e as imagens ajudaram a Polícia a identificar os assaltantes. Um suspeito foi detido na noite passada.

Um suspeito preso e o restante da quadrilha já identificado. Estas são as mais recentes informações acerca das investigações da morte de mais um policial militar. O sargento PM Izidório de Paiva Alves, 57 anos, da Reserva Remunerada, foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto à garagem da empresa de transportes urbanos Via Metro, localizada no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O crime ocorreu no começo da manhã de domingo (28).





Na noite de ontem (28), policiais militares detiveram Diego Sousa Ferreira, conhecido por “Baiacu”. Ele é apontado como um dos envolvidos no ataque que resultou na morte do policial militar. O suspeito foi encaminhado ao plantão do 7º DP (Pirambu).





O crime já está sendo investigado através da 11ª Delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Através das filmagens obtidas na garagem da empresa, a Polícia já identificou os integrantes da quadrilha. São bandidos pertencente a uma facção criminosa e já conhecidos das autoridades.





Filmado





Era por volta de 7 horas do domingo quando a quadrilha tentou invadir as dependências da Via Metro. O policial estava na guarita de segurança com outros dois funcionários. No momento em que um funcionário chegar para o expediente e o portão é aberto, um dos assaltantes aproveita a ocasião e o domina. Eles travam uma luta corporal. O portão fecha e o restante da quadrilha fica na calçada sem poder entrar. Eles, então, passaram a atirar no portão e em direção às câmeras. Do ladop de dentro, o assaltante troca tiros com o policial. O sargento recebe tiros e caiu baleado. A quadrilha foge do local sem levar nada.





Com a morte do sargento Izidório subiu para 15 o número de servidores da Segurança Pública do Ceará assassinados neste ano. Foram 11 PMs mortos, três guardas municipais e um bombeiro militar da reserva Remunerada. Somente neste mês de maio, quatro PMs foram mortos no estado.





Veja a seguir, a lista dos agentes da Segurança Pública mortos no Ceará neste ano:





01 – (22.1) – FRANCISCO ARLINDO DA SILVA VIEIRA FILHO – Cabo da PM, morto por assaltantes na Rua Curitiba, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.





02 – (11.2) – IVAN CÉSAR FERREIRA LOPES – 67 anos, guarda municipal de Fortaleza, aposentado, morto dentro de sua residência na Rua Pedro Boêmio, no Parque Leblon, no Município de Caucaia. Execução sumária.





03 – (3.3) – JOSÉ EUDES DE SOUSA, 51 anos, sargento reformado da PM, assassinado, a tiros, numa propriedade rural da família, na zoina rural do Município de Limoeiro do Norte.





04 – (5.3) – FRANCISCO ERONILTON DE QUEIROZ, 45 anos, policial militar, soldado PM, estava em LTS (Licença Para Tratamento de Saúde), assassinado, a tiros, em sua motocicleta, na Rua 89 do Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza.





05 – (8.3) – JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA, guarda municipal da Prefeitura de Fortaleza. Corpo encontrado com tiros no matagal na Cidade Fortal, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Caso de latrocínio.





06 – (18.2) – LUÍS CARLOS RIBEIRO DE ARAÚJO, 48 anos, policial militar, cabo PM, assassinado, a tiros, dentro de sua residência, na Rua A do Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Execução por conta de rixa com traficantes.





07 – (22.3) – FRANCISCO LUCIANO FERREIRA GADELHA, subtenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM), morto, a tiros na calçada de sua residência, no Conjunto Jereissati, em Maracanaú, pelo traficante JANGLEDSON DE OLIVEIRA, o “NÉM”, Que tinha um relacionamento com a filha do militar e a seqüestrou por ocasião do homicídio.





08 – (01.04) – MÁRCIO FRANKLIN RODRIGUES BRAZ – Sargento da Ativa da PM, destacado no Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó, morto durante um assalto na Avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Serrinha, em Fortaleza, por dois criminosos. O PM estava fazendo “bico” para o Totolec.





09 – (16.04) – MENANDRO CAVALCANTE NUNES – 33 anos, soldado PM do BPRaio da cidade de Russas, assassinado, a tiros, durante um conflito dentro de um clube na zona rural de Russas, onde dois bandidos também foram mortos e outros PM (SD Alexandre) foi baleado.





10 – (19.04) – PAULO CÉSAR SILVA, 48 anos, casado, 1º sargento da Ativa da PM, destacado na 5ª Companhia do 1º BPCom (Cristo Redentor/Fortaleza), morto, a tiros, por assaltantes na Rua Maceió, no bairro Henrique Jorge, em um crime de latrocínio.





11 – (03.05) – FRANCISCO GLEDSON MATIAS, soldado da Ativa da PM, 37 anos, casado, destacado na 2ª Companhia do 7º BPM (Crateús), mas lotado no Destacamento de Ipueiras. Ele foi baleado e morto por um assaltante na porta de sua residência, na Rua Esperança, bairro Ellery, em Fortaleza (LATROCÍNIO).





12 – (05.05) EVANDRO ALVES DA SILVA, 44 anos, guarda municipal do Município de Trairi, assassinado a golpes de facção dentro de sua residência, um condomínio de casas na Rua J do Bairro Tabapuá, em Caucaia, Um menor, cunhado da vítima, assumiu a autoria do crime





13 – (06.05) – JOSÉ CARLOS VASCONCELOS, 42 anos, sargento da Reserva Remunerada da PM, assassinado, com um tiro na nuca, num assalto na Rua Guilherme Mendes, no bairro Jardim Iracema. Crime filmado, praticado por dois bandidos que fogem numa motocicleta.





14 – (23.05) – ANTÔNIO TIAGO NOGUEIRA LIMA, 33 anos, soldado da Ativa da PM, faleceu após um mês internado no IJF-Centro em decorrência de ter sido ferido, a tiros, durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu no dia 24 de abril em uma clínica médica particular localizada na Rua Angélica Gurgel, em Messejana. Quatro bandidos com fardas escolares, foram presos em flagrante pelo BPRaio.





15 – (28.05) – IZIDÓRIO DE PAIVA ALVES, 57 anos, sargento da Reserva Remunerada da PM, baleado e morte por bandidos que tentaram realizar um assalto na empresa de transportes urbanos VIA METRO, localizada no bairro Planalto Ayrton Senna.





VEJA O MOMENTO DO ATAQUE DA QUADRILHA:

Fonte: Cearanews7