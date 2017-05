POLÍCIA MILITAR DE MERUOCA APREENDE MENOR SUSPEITO DE ASSALTO

Dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha praticaram um assalto a um estabelecimento comercial na localidade de "São Francisco", em Meruoca. Os indivíduos fizeram um arrastão no comércio, levaram aproximadamente R$ 1.000,00.





A PM foi acionada e após várias diligências conseguiu apreender um menor envolvido no crime e com ele a polícia encontrou um revólver calibre 38 e a motocicleta utilizada no crime. A motocicleta consta queixa de roubo/furto.





Os policiais já identificaram o outro envolvido no crime. O menor foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.





As diligências foram comandadas pelo Subtenente Teixeira, comandante do destacamento policial da cidade de Meruoca.





O fato aconteceu na tarde de ontem (29).

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves