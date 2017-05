POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

Um policial militar de folga visualizou um indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, circulando no Centro de Sobral.





O policial acionou uma viatura da PM (Ronda do Quarteirão). Uma composição policial compareceu no local, precisamente na Rua Viriato de Medeiros, Centro, e efetuou a prisão do acusado, que foi identificado por Júlio Marques de Sousa, 28 anos, natural de Sobral.





O acusado foi conduzido à Penitenciária Industrial Regional de Sobral-PIRS. A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira (30), por volta das 10h.





Os PMs que realizaram a prisão foram: Sargento Frota e Soldado Robério.

Fonte: Sobral 24 horas