Polícia Militar prende indivíduo com drogas e um revólver calibre 38 no distrito de Aracatiaçu

Policiais Militares do distrito de Aracatiaçu foram acionados na noite de ontem (8) para atender uma ocorrência de Maria de Penha. Quando os policiais chegaram na residência do acusado, verificaram que o mesmo estava com um revólver calibre 38 e uma certa quantidade de drogas. O acusado identificado por Luciano Jairo de Castro Torres, 30 anos, natural de Sobral, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.





Os Policiais responsáveis pela prisão foram: Subtenente Acácio, Sargento Carlos e Sargento Laércio.





Fonte: Sobral 24 horas