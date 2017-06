POLICIAIS CIVIS E MILITARES DE VARJOTA RECUPERAM CARRO TOMADO DE ASSALTO EM RERIUTABA

O veiculo era um fiat Palio vermelho, de placa de Cariré, foi tomado de assalto por 4 elementos armados na CE que liga o distrito de Amanaiara ao município de Sobral, de modo que imediatamente toda a policia da região foi mobilizada e iniciou as diligencias.





Apos tomarem conhecimento de que o veiculo estava escondido em um matagal na localidade de Angelim, zona rural de Varjota, as equipes das Policias Civil (sob o comando do Dr. Afonso Timbó) e Militar (sob o comando do Sargento Azevedo) daquele município dirigiram-se ao local, encontrando o carro.





A vitima foi contatada e recebeu o veiculo apos os procedimentos cabíveis. As investigações sobre o delito continuam .





O carro foi recuperado no final da tarde desta quarta-feira (31).





Fonte: Sobral 24 horas