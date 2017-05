POLICIAIS DO RAIO APREENDEM DROGAS E ARMA DE FOGO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

Na noite de ontem, 19/05, uma Equipe do BPRAIO realizava patrulhamento pela Rua São José no bairro Sinhá Sabóia, quando foi visto alguns homens em atitude suspeita em frente a uma residência. Após uma abordagem pessoal aos suspeitos, foi encontrado no local, um revólver calibre 38 com várias munições, além de maconha, crack, dinheiro em espécie e material necessário para comercialização da droga.





O suspeito que estava de posse de todo o material foi identificado como Mairton Aguiar Lira, 23 anos, natural de Sobral, foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral e autuado em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas.





Com informações de Sobral 190