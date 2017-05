POLICIAIS DO RAIO APREENDEM DROGAS EM SOBRAL

Uma equipe do BPRAIO recebeu denúncias anônimas na noite do último Sábado, 13/05, de que em uma residência na comunidade Pedra Branca após o Bairro Vila Recanto II, estaria havendo comercialização de entorpecentes.





Ao chegar no local, os militares confirmaram a denúncia, e fizeram apreensão de várias gramas de Maconha, além de apreender dinheiro em espécie. Também foi apreendido várias jóias que teriam sido produto de roubo semanas atrás na cidade.





No local foi preso, Luiz Pinheiro Lira Filho, 21 anos, que juntamente com todo o material apreendido foi apresentando ao Delegado plantonista na Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.





Fonte: Sobral 190