POLICIAIS DO RONDA DO QUARTEIRÃO PRENDEM INDIVÍDUO ACUSADO DE PRATICAR ARRASTÃO EM SOBRAL

Policiais Militares do Ronda do Quarteirão (RD 1201) realizaram a apreensão de um menor acusado de participar de um arrastão na madrugada desta sexta-feira (12), por volta das 4h, nas proximidades do Arco N. Sra. de Fátima, na Boulevard do Arco.





Um indivíduo (menor) em uma motocicleta estava colocando terror na Av. Dr. Guarany. Os PMs Sargento Frota e Soldado Robério conseguiram apreender o menor em flagrante, logo após ele ter praticado um roubo a clientes de um estabelecimento próximo ao Arco. O menor tinha roubado um iPhone 5s e um lenovo. Os policiais recuperam os materiais roubados e apreenderam com o menor uma réplica de uma pistola e uma motocicleta de placa OHY-9486.





O menor e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia 24 horas para a lavratura dos procedimento cabível.





Fonte: Sobral 24 horas