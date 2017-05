Policial militar é baleado na mão na Floresta Nacional do Araripe, no Ceará

Ele foi perseguido por dois homens na CE-060.

Um policial militar foi baleado na manhã deste sábado (13) na Floresta Nacional do Araripe, entre os municípios de Jardim e Barbalha, na Região do Cariri, Sul do Ceará. De acordo com a polícia, a ocorrência oconteceu na CE-060.





A polícia afirmou também que o sargento Cícero de Souza Sampaio estava de carro quando foi perseguido por dois homens numa moto. O policial foi atingido com um tiro na mão e não corre risco de morrer. A dupla conseguiu fugir. Até o início da tarde deste sábado, ninguém foi preso.





Com informações do G1/CE