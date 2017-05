POPULAÇÃO DE URUOCA SOFRE COM A FALTA DE ÁGUA

A população de Uruoca está sofrendo com a falta de água fornecida pela Cagece. A população está retirando água de poço profundo e comprando água mineral para beber.

Veja a integra da denúncia enviada pelo internauta:

"Olá bom dia.

Amigo, eu me encontro nesse momento aqui na cidade de Uruoca, fiquei constrangido em receber reclamações do povo uruoquense, pois todos estão revoltados com a falta de água fornecida pela Cagece.

A população está retirando água dos poços profundo no Centro da cidade para uso pessoal. E

stão comprando água mineral para beber.









Mais a maior revolta do povo é que o papel da conta de água não falta."