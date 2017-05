Posto de saúde se nega a vacinar idoso em Sobral

O caso aconteceu na manhã de hoje (2) no posto de saúde da avenida John Sanford, quando o senhor de 61 anos de idade procurou o posto para tomar a vacina contra a febre amarela, pois irá viajar nos próximos dias para o Estado do Tocantins. A enfermeira informou que não poderia aplicar a vacina, pois a viagem do cidadão estava muito próxima e que seria necessário autorização do médico e do secretário de saúde do município de Sobral.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter