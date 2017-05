Prefeito Ivo Gomes empossa mais 230 novos agentes de saúde, endemias e administrativos

Cumprindo o compromisso de campanha, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, empossou, nesta quarta-feira (10/05), no Centro de Convenções, 33 agentes administrativos, 73 agentes de combate a endemias e 124 agentes comunitários de saúde, totalizando mais 230 novos servidores efetivos, que já darão início as atividades a partir desta quinta-feira (11/05), reforçando o atendimento dos serviços ofertados à população sobralense. Junto com 135 professores e outros 185 agentes de saúde empossados de janeiro até agora, o número de novos servidores já chega a 550 na atual gestão.





"Em quatro meses e 10 dias de governo, esta é a terceira solenidade de posse que participo em que empossamos, até hoje, um total de 550 novos servidores concursados para a Prefeitura de Sobral, ao mesmo tempo em que o Congresso Nacional está retirando direitos históricos dos trabalhadores brasileiros. Mas eu estou fazendo a minha parte, colocando para dentro do serviço púbico, pessoas recrutadas através de concurso público que não devem este cargo a ninguém, além do próprio mérito. Desejo a todos minhas boas vindas!” destacou Ivo Gomes, que também advertiu “nós todos aqui somos servidores públicos e servir ao povo de Sobral é a nossa missão para os próximos quatro anos, principalmente para quem vai atuar na saúde municipal, que vai cuidar com carinho, atenção, gentileza, diálogo, paciência e compreensão, pois são eles quem nos pagam”.





Durante a solenidade de posse, o prefeito também comunicou a elaboração da licitação que dará início à construção de um Centro de Saúde da Família para os moradores do Residencial Nova Caiçara, bem como uma série de medidas que irão melhorar significativamente a saúde e segurança do município e que passarão, inclusive, pela participação fundamental dos agentes de combate a endemias e comunitários.





“Nós vamos precisar muito de todos vocês e especialmente dos agentes de combate a endemias e de saúde, que são responsáveis pelo acompanhamento das famílias, pois há uma grande epidemia de violência tomando conta do nosso País, Estado e Cidade e nós precisamos da participação de todos para unir forças contra esta lamentável epidemia e identificar onde estão os garotos e garotas que são ameaçados pelo recrutamento do tráfico de drogas e marginalidade. Nós precisamos trabalhar juntos nesta nova fase, pois as milhões de crianças e adolescentes, que foram salvos das mazelas que assolam a primeira infância pelos agentes de saúde ou anjos da guarda da parcela da população que mais precisa, hoje estão morrendo pela intolerância, inveja, disputa de território, falta de esperança e de toda a violência que assola nossa sociedade em todos os segmentos. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa cidade tão boa e tranquila de se viver,” enfatizou o prefeito.





Ainda na cerimônia o prefeito anunciou a inauguração de mais três novos Centros de Saúde da Família nos bairros Alto da Brasília, Centro e no distrito de Caioca. Além disso, o chefe do executivo municipal garantiu que até 31 de dezembro de 2017 o município contará com um programa que irá efetuar mais de 600 cirurgias eletivas, extinguindo assim todas as filas de cirurgias em Sobral.