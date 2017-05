Prefeitura de Sobral abre inscrições para 400 vagas de emprego para profissionais a partir dos 35 anos de idade

A Prefeitura de Sobral estará com inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (24/05), para a contratação imediata de 400 profissionais que possuam a idade mínima de 35 anos. Os profissionais atuarão, do dia primeiro ao dia 30 de junho, em uma grande operação de limpeza, desobstrução e reorganização das vias municipais. As vagas serão oferecidas para operadores de limpeza e serviços urbanos. O valor salarial é de R$990,00.





Os interessados deverão se inscrever por meio do endereço eletrônico: selecao.sobral.ce.gov.br, preencher o formulário digital, imprimir ou solicitar o envio do comprovante de inscrição para o e-mail pessoal e aguardar a divulgação do resultado da seleção.





As inscrições poderão ser realizadas ainda até a próxima sexta-feira (26/05), nos demais pontos de cadastro, tais como o Vapt Vupt, o Centro de Convenções e o Ginásio Poliesportivo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Neste caso, os candidatos deverão se dirigir as unidades munidos de RG, CPF, PIS e comprovante de endereço.





Operação de limpeza





Empenhada em solucionar os problemas de locomoção, saneamento e saúde pública, a Prefeitura de Sobral realizará uma grande operação de limpeza que visa desobstruir os pontos que possuem acúmulo de lixo nas vias municipais, podar as árvores, retirar todo os entulhos das ruas, terrenos baldios, praças, avenidas e bueiros, e recuperar a malha asfáltica das ruas e avenidas da cidade. Além disso, a Operação realizará serviços de reparo na rede de iluminação pública e na sinalização das vias.





Os profissionais selecionados serão distribuídos em quatro áreas e da seguinte forma: Cohab I, Cohab II, Sinhá Saboia, Jatobá, Parque Santo Antônio, Dom Expedito e Centro (área 1); Sumaré, Dom José, Padre Palhano, Padre Ibiapina, Alto do Cristo, Domingos Olímpio, Vila União, Edmundo Monte Coelho e Dr. José Euclides (área 2); Renato Parente, Nossa Senhora de Fátima, Residencial Nova Caiçara, Cohab III, Junco, Campo dos Velhos e Coração de Jesus (área 3); Parque Silvana, Alto da Expectativa, Colina, Alto da Brasília, Novo Recanto, Betânia, Derby Clube e Pedrinhas (área 4).





Confira outras informações: AQUI





Serviço: Vapt Vupt

Endereço: Rua Coronel José Silvestre, Centro (próximo ao Açúcar Rey)

Centro de Convenções - Endereço: Rua Visconde de Sabóia, 300 – Junco

Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu

Endereço: Rua Murilo Andrade, 400 - Alto da Brasília