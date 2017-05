PRF apreende carga recorde de maconha no Ceará

Droga era transportada em um caminhão-tanque, com destino à Fortaleza.





Uma fiscalização de rotina em um veículo realizada por policiais rodoviários federais na noite deste domingo (7), resultou na apreensão de 4 toneladas de maconha prensada. A droga estava escondida em um caminhão-tanque, parado pelos agentes no quilômetro 303 da BR-116, em Jaguaribe, no interior do Estado.





O motorista do veículo foi detido e levado para a sede da Polícia Federal (PF), onde, em depoimento, passou os detalhes do transporte da carga e disse a quantidade do entorpecente que estava no veículo.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi parado para a fiscalização por volta das 20 horas. Ainda segundo relatos, o condutor do caminhão informou que recebeu R$ 10 mil pra fazer o transporte do entorpecente. Ainda segundo o motorista, a maconha veio de Curitiba e tinha como destino a Capital cearense.





O valor estimado para a carga, se confirmada a quantidade informada pelo motorista do veículo, é de R$ 4 milhões de reais. O material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal (PF), em Fortaleza, onde será feito todo o trabalho de pesagem e serão realizados os procedimentos cabíveis.





Caso seja confirmada a quantidade, essa será a maior apreensão de drogas feita pela Polícia no Ceará. Até agora, a maior quantidade já apreendida foi de 2,5 toneladas, em setembro de 2014, pela Polícia Federal.





Confira um vídeo gravado na sede da Polícia Federal, onde está o caminhão, já na manhã desta segunda-feira (8).