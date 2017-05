Propina de R$ 20 mi articulada por Cid foi para campanha de Camilo, acusa delator

Propina de R$ 20 milhões da JBS que teria sido articulada por Cid Gomes (PDT) tinha como destino campanha de Camilo Santana (PT) ao governo em 2014. A informação consta na delação de Wesley Batista, um dos donos da JBS, que aponta ainda participação do secretário Arialdo Pinho (Turismo) e do deputado Antonio Balhmann (Pros) no caso.





Segundo o termo de cooperação nº 15, Cid Gomes teria visitado, ainda durante seu mandato como governador em 2014, a sede da JBS em São Paulo e solicitou apoio para a campanha de Camilo. Wesley teria dito, no entanto, que a contribuição era “dificultada” por uma dívida de R$ 110,4 milhões do governo do Ceará em restituição de créditos de ICMS para a JBS.





O empresário afirma então que teria sido procurado, duas semanas depois, por Antonio Balhmann e por Arialdo Pinho. Eles teriam apresentado proposta de liberar integralmente os créditos do ICMS em troca de repasse de R$ 20 milhões para a campanha de Camilo. Wesley teria concordado com a proposta.





Segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), campanha de Camilo contou com mais de R$ 7 milhões em doações da JBS. Na delação, o empresário disse que repassou R$ 10,2 milhões em forma de “propina dissimulada sob a forma de doação oficial” e R$ 9,8 milhões por meio de “notas emitidas contra a JBS sem contrapartida em prestação de serviços”.





Outro lado





Em nota, Cid negou ter recebido recursos da JBS. “Repudio referências em delação que atribuem a mim o recebimento de dinheiro. Nunca recebi um centavo da JBS. Todo o meu patrimônio, depois de 34 anos trabalhando, é de 782 mil reais (IRPF2016), tendo sido duas vezes deputado, duas vezes prefeito e duas vezes governador”, disse.





O Blog Política procurou o governo do Ceará e a assessorias de Antonio Balhmann e Arialdo Pinho, mas ainda não obteve retorno até o presente momento.