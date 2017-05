Quadrilha ataca posto bancário, rouba R$ 200 mil e chefe do bando termina preso

Já está preso um dos bandidos envolvidos no assalto a um correspondente bancário da cidade de Aratuba, na região do Maciço de Baturité (a 122Km de Fortaleza). O ataque ocorreu na tarde de ontem (24) quando uma quadrilha, fortemente armada, invadiu o local e fez, pelo menos, três reféns. Cerca de R$ 200 mil foram roubados em três malotes e, ainda, em saques no caixa eletrônico.





A ação dos criminosos foi rápida, porém, planejada. Antes de chegar à Aratuba, eles tomaram de assalto uma caminhonete Hilux, branca, de placas OYN-7392 (CE), na cidade de Chorozinho (a 90Km da Capital). Em seguida, invadiram o correspondente bancário e renderam os funcionários. A gerente foi obrigada a entregar os três malotes e, ainda, retirar o dinheiro que havia no caixa eletrônico.





Preso





Na fuga, os bandidos abandonaram a Hilux a alguns quilômetros da cidade e escaparam em um automóvel Polo. Depois, trocaram este segundo veículo por algumas motocicletas. No cerco policial montado pelas polícias Civil e Militar foi capturado um dos assaltantes, identificado como Francisco Neto Almeida de Oliveira, 31 anos, conhecido por “Carioca”, natural de Guaraciaba do Norte (CE).





Segundo as autoridades, ele foi reconhecido pelos reféns como sendo o homem que comandou o ataque ao banco. “Carioca” já possui uma extensa ficha criminal.





Conforme o delegado Francisco Cavalcante, titular da Delegacia regional de Polícia Civil de Baturité, outro suspeito também foi detido no cerco policial e suspeito de ter dado fuga aos demais componentes da quadrilha. Seu nome não foi revelado.





Caçada





Policiais do Comando Tático Rural (Cotar) estão na região , na caça aos bandidos ainda foragidos. O próprio comandante do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), tenente-coronel PM Henrique Bezerra, se deslocou de Fortaleza para o Maciço com uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam), para coordenar a operação em apoio aos efetivos da região.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro