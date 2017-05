Quadrilha com 10 homens explode agência bancária em Catunda; grupo realizou ação em três frentes

Parte dos criminosos impediu a intervenção de policiais fechando o destacamento militar.

Um grupo de cerca de 10 homens atacou uma agência do Banco do Brasil na cidade deCatunda, cidade distante 256 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (3).





De acordo com o sargento Freitas, que é comandante de uma das equipes da Polícia Militar da região, os grupo dividiu-se em três para cometer o crime. Parte ficou próximo ao destacamento da PM para impedir a intervenção dos militares, outro ficou no trecho que dá acesso à saída da cidade e o terceiro foi responsável pelo uso de explosivos contra a agência.





Ainda não se sabe a quantidade de dinheiro levada pelo banco ou se o grupo levou caixas eletrônicos. Como a PM não teve como intervir, os assaltantes fugiram em direção à cidade de Monsenhor Tabosa.





Até esta manhã, nenhum dos suspeitos foi identificado. Policiais de cidades vizinhas, assim como equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER) foram aciondas para dar reforço nas buscas.