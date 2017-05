Radialista sobralense radicado no Acre luta contra o câncer no pulmão

O sobralense Carlúcio Lopes Roque, radialista e assistente social, filho do também radialista sobralense Carlos Roque já falecido, foi diagnosticado com câncer no brônquio do pulmão direito e passa por tratamentos de quimioterapia e radioterapia para vencer a doença.





Devido o tratamento ser realizado na capital do Acre, o radialista tem alternado sua permanência entre Rio Branco e Sena Madureira cidade onde reside, para a realização dos procedimentos médicos. Contudo, devido às despesas com pagamento de deslocamento e estadia, a família e amigos estão mobilizando a cidade para juntar recursos financeiros para ajudá-lo a custear seu tratamento.





Os médicos afirmam que o tratamento está ocorrendo de forma satisfatória. O tumor, mesmo alojado numa região complexa, que compromete de alguma forma o funcionamento do pulmão, não o impede de respirar.

A família Roque, deixou a cidade de Sobral, no ano de 1997, para fixar residência no município de Sena Madureira no Estado do Acre, onde continuaram atuando na radiofonia construindo uma legião de fãs.