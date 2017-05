Rafinha é o novo reforço do Guarany de Sobral

O lateral esquerdo, Rafinha, é o mais novo reforço do Guarany Sporting Club para o Campeonato Brasileiro Série D. Na tarde desta sexta-feira (12), a diretoria do Cacique do Vale confirmou a contratação do atleta de 28 anos, que defendeu o Flamengo do Piauí este ano.





Com 1,70cm de altura e 72kg, o jogador soma passagens por grande equipes como CRB, ASA, Ipatinga, Serra Talhada, River e Bahia de Feira. Rafael Viana de Melo chega a Sobral na próxima semana, para iniciar os preparativos visando a competição nacional.