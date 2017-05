RECEBI E REPASSO

Bom dia!



Gentileza, seria possível postar resposta que obtive da Ouvidoria da SSPDS do Ceará sobre a insegurança em Sobral?



Acrescento que a Ouvidoria foi muito atenciosa, respondendo em menos de 24 horas.



Grato,









Retorno da manifestação de protocolo : 0757043









Prezado(a) cidadão(ã), segue a resposta de sua manifestação criada no Sistema de Ouvidoria - SOU com o protocolo de nº : 0757043 .









Órgão .





CGE









Resposta .





Prezado(a) cidadão(ã), em resposta a sua manifestação, informamos que mantivemos contato com o Comando da 1ªCia/3ºBPM por e-mail do Ouvidor Setorial, a fim de que sejam verificados os fatos relatados e intensificado o policiamento preventivo e ostensivo no local mencionado. É recomendável que diante de futuros casos em que estejam acontecendo ações de indivíduos que interfiram na ordem pública, bem como, ameaçam a sessação da segurança da comunidade o manifestante poderá manter contato pelo número 190, a fim de criar uma ocorrência de campo, para o deslocamento de uma viatura no local. Outrossim, solicitamos a contribuição dos cidadãos para que sempre se dirijam à Delegacia de Polícia Civil para feitura do Boletim de Ocorrência, uma vez que através das informações repassadas haverá meios para investigação Policial e até a prisão dos suspeitos, bem como, dados estatísticos para o direcionamento na realização de operações, bem como na distribuição do policiamento empregado de acordo o índice de criminalidade registrada. Diante do exposto, agradecemos sua participação.









Pesquisa de Satisfação





Visando a melhoria contínua dos nossos serviços e atendimento, gostaríamos de sua colaboração no preenchimento desta Pesquisa de Satisfação, referente a manifestação realizada por Vossa Senhoria. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA DE SATISFAÇÃO.









Desde já agradecemos sua participação.





Fortaleza-CE,18/05/2017