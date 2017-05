RECLAMAÇÃO DO INTERNAUTA

Internauta reclama da morosidade no concurso da Guarda Municipal de Sobral.

Veja a reclamação na íntegra:

"Boa tarde!









Gastaria de solicitar que através do site SOBRAL 24 HORAS vocês possam cobrar mais agilidade no concurso da Guarda Civil Municipal de Sobral, pois já faz mais de um mês que saiu a convocação para a próxima etapa do concurso que é a Investigação Social, ainda não divulgaram o resultado e nem colocam uma possível data de divulgação do resultado, diferente do concurso da PMCE que toda vez que sai uma convocação eles já dão uma possível data para divulgação do resultado. Detalhe: O concurso já está em andamento desde 30 de outubro de 2016 quando foi realizada a prova objetiva."