RESULTADO: 7º MX de Acopiara (CE)

Confira abaixo o resultado do 7º MX de Acopiara, realizado neste domingo, dia 28, no Circuito Jota 62, no sítio Bom Princípio em Acopiara – Ceará.





Resultados:





- MX1 | Gaúcho, Diego Julião e Waninho





- MX4 |Bruno Alencar, Kleber Silva e Nego Diesel





- Nac Pro | Roney, Diego Julião e Urubu





- Nac Open | Bruno Alencar, Thomas e Mariel





- MX Amador |Bonerges Filho, Danilo Voador e …





- MX3 |Bruno Alencar, Gaúcho e Tabatinga





- 200cc | Jocele Filho, Mariel e Elvis





- Regional | Marconde, Lano e José Bezerra





- Mirim B | Kaic, Rafael e Igor





- Nac Amador |Orlando Dias, Bruno e Vitor





- Mirim A | Kaic, Itálo e Francisco









Fonte: site s2sports