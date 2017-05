REVISTA 4 PORTAS 2017

A Revista 4 Portas conclui uma fase do nosso trabalho com a criação de um repertório, em que remonta e reafirma os trabalhos desenvolvidos no ano passado pela nossa Escola de Teatro. A Revista 4 portas cada vez mais se afirma também como uma Casa de produção Cultural atuante, sempre procurando ocupar um lugar consequente na cultura desenvolvida em Sobral. Já somos mais de 40 artistas e técnicos envolvidos em pesquisas, estudos e debates sobre Arte e Politica Cultural. Esse trabalho não seria possível sem a ajuda dos Amigos da Casa e sem o apoio importante e constante dos nossos parceiros da iniciativa privada e institucional, e é claro, sem a resposta sempre positiva, alegre e crítica do público que nos adotou e nos acompanha. Obrigado.









SEGUE AS SEGUINTES PROGRAMAÇÕES NO TEATRO SÃO JOÃO:









* TEMPOS DE BRECHT- 09 e 10 de maio (terça e quarta) as 19:30h









* ELES NÃO USAM BLACK TIE- 12, 13 e 14 de maio.(sexta, sab e dom) as 19:30h









* A AURORA DA MINHA VIDA-16 e 17 de maio.(terça e quarta) as 19:30h









* À DERIVA- 18 e 19 de maio.(quinta e sexta) as 19:30h





Entrada/Valor único: $5,00









FIQUEM ATENTOS! A peça "Tempos de Brecht" e "Eles não usam black tie" JÁ É NA PRÓXIMA SEMANA! Não percam nada, vão lá e Confiram tudo. Obrigada!